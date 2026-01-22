Болонья зіграла внічию із Селтіком, Порту в більшості ледь не програв Вікторії Пльзень у 7 турі Ліги Європи
У четвер, 22 січня, відбулися матчі 7 туру загального етапу Ліги Європи сезону-2025/26.
Так, у першому слоті ігрового дня Болонья у більшості ледь не поступилася Селіку, Астон Вілла переграла Фенербахче, Ліон здолав Янг Бойз, а Порту лише у компенсований час врятувався від поразки Вікторії Пльзень, яка з другого тайму грала у меншості.
Пізніше, а саме о 22:00 відбудеться ще низка поєдинків. Зокрема, Рома Артема Довбика зіграє проти Штутгарта.
Ліга Європи УЄФА-2025/26
Етап ліги, 7 тур, 22 січня
Болонья – Селтік 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 6 Хатате, 0:2 – 40 Трасті, 1:2 – 58 Даллінга, 2:2 – 72 Роу
Вилучення: 34 – Хатате (Селтік)
Бранн – Мідтьюлланд 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 4 Ерлич, 1:1 – 19 Гольм, 1:2 – 31 Брумаду, 2:2 – 68 Корнвіг (пен), 2:3 – 70 Ерлич, 3:3 – 90+10 Солтведт (пен)
Вікторія Пльзень – Порту 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 6 Черв, 1:1 – 90 Гюль
Вилучення: 45+4 Видра (Вікторія Пльзень)
Мальме – Црвена Звезда 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 16 Костов
ПАОК – Бетіс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 67 Живкович, 2:0 – 87 Якумакіс (пен)
Феєнорд – Штурм 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Ватанабе, 2:0 – 69 Хадж-Мусса, 3:0 – 90 Боржес
Фенербахче – Астон Вілла 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 25 Санчо
Фрайбург – Маккабі Т-А 1:0
Гол: 1:0 – 82 Матанович
Янг Бойз – Ліон 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 45+1 Мейтленд-Найлс
Нагадаємо, у середу, 21 січня, відбулися заключні матчі 7 туру загального етапу Ліги чемпіонів.