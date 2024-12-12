Динамо в гостях зіграє проти Реал Сосьєдаду, Рома із Довбиком прийматиме Брагу в 6 турі Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, відбудеться 17 матчів шостого туру Ліги Європи сезону-2024/25.

Італійська Рома разом з Артемом Довбиком зіграє проти Браги о 19:45. Римляни розмістились на 21 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. Португальський колектив набрав на один заліковий бал більше та посідає 18 сходинку.

Зазначимо, що українець потрапив до заявки на матч і зможе допомогти своїй команді.

У 22:00 київське Динамо зіграє із Реал Сосьєдадом на стадіоні Аноета та спробує врятувати свою репутацію. За підсумками п'яти зіграних матчів столичний клуб єдиний, який не набрав жодного очка та посідає останнє місце у турнірній таблиці.

Ліга Європи сезон-2024/25 – основний раунд

6 тур, 12 грудня

19:45 Вікторія Пльзень – Манчестер Юнайтед

19:45 Гоффенгайм – Стяуа

19:45 Лудогорець – АЗ Алкмар

19:45 Мальме – Галатасарай

19:45 Олімпіакос – Твенте

19:45 ПАОК – Ференцварош

19:45 Рома – Брага

19:45 Роял Уніон – Ніцца

22:00 Аякс – Лаціо

22:00 Буде-Глімт – Бешикташ

22:00 Ельфсборг – Карабах

22:00 Ліон – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Маккабі Тель-Авів – РФС

22:00 Реал Сосьєдад – Динамо Київ

22:00 Порту – Мідтьюлланн

22:00 Рейнджерс – Тоттенгем

22:00 Славія Прага – Андерлехт

Нагадаємо, на сайті Чемпіон можна ознайомитись із детальним розбором майбутнього суперника Динамо Реал Сосьєдаду.