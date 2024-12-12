Останній шанс для Динамо: врятувати репутацію та надії на плейоф Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, відбудеться матч 6 туру Ліги Європи УЄФА, в якому київське Динамо зіграє проти іспанського Реала Сосьєдада. У матчі в Сан-Себастьяні зійдуться команди, які посідають 16-те та останнє, 36 місце, у загальній турнірній таблиці.

Ця гра фактично стане останнім шансом для команди Олександра Шовковського в нинішній єврокубковій кампанії. Не виключено, що Динамо, у разі чергової поразки, достроково, за два тури до кінця першого етапу змагань, втратить всі шанси на вихід у плейоф.

Потрібна лише перемога

За попередні п'ять турів Динамо не набрало жодного очка, програвши всі п'ять матчів. Ба більше, столична команда є єдиною з 36 учасників єврокубку, хто не має набраних очок і займає останнє місце в таблиці. Тим часом за регламентом Ліги Європи до плейоф виходять 24 команди – 8 найсильніших безпосередньо до 1/8 фіналу та ще 16, які займуть місця з 9 по 24, до 1/16 фіналу. А зараз вже 20 команд набрали по 7 і більше очок.

При цьому на 21-25 місцях у таблиці зараз йдуть італійська Рома, турецький Бешикташ, португальський Порту, бельгійський Сент-Жилуаз, німецький Гоффенгайм. І всі ці чотири команди цілком здатні виграти чи здобути нічию (Рома, Бешикташ) у найближчому турі, щоб набрати 7 і більше очок. І тоді Динамо, у разі поразки в Сан-Себастьяні, втратить усі шанси на продовження боротьби в єврокубку за два тури до закінчення першого етапу змагань.

Втім, є й радикально інший варіант. Здійснити диво і після п'яти поразок поспіль здобути... три перемоги в ряд. З 9 очками у підсумковій турнірній таблиці кияни будуть реальними претендентами на місце у плейоф. Щоправда, рівень гри та майстерності, який демонструє команда цієї осені в єврокубках, каже, що про три перемоги поспіль поки що тільки доводиться мріяти. Так само як і взагалі про набрані очки цього сезону Ліги Європи.

Кинути всі сили на УПЛ

Дивлячись на гру Динамо, іноді створюється таке враження, що команда кинула всі сили на боротьбу за чемпіонство, збереження переваги, здобутої на старті Прем'єр-ліги над головним суперником на внутрішній арені, донецькими Шахтарем. "Гірники" з великим скрипом входили в новий сезон, втратили багато очок на старті і зараз, навіть з урахуванням осічок Динамо, відстають від столичного колективу на 4 бали за втраченими очками та на 7 маючи гру в запасі. Адже відкладений матч проти Кривбасу "гірникам" треба буде ще виграти. Суперник дуже непростий. Загалом, Динамо має дуже комфортну перевагу над Шахтарем і, здається, вони готові зубами вчепитися за шанс зробити сезон-2024/25 золотим і повернути титул чемпіона України до столиці.

Таке враження, що у матчах Прем'єр-ліги та другого за значущістю єврокубку на поле виходять абсолютно різні команди. Проте на газоні з'являються ті самі гравці, нехай Шовковський і прихильник постійної ротації, любить залучити багато гравців на всіх фронтах. Команда не може зібратися, видати цільну гру. Так, суперники у чемпіонаті України зовсім не того рівня, війна відображається на всіх сферах і футбол – не виняток. Але ж той же Шахтар у значно сильнішій і престижнішій Лізі чемпіонів зумів набрати 4 очки. І це якщо не згадувати про драму в матчі з ПСВ, де перевага у два голи була втрачена за останні кілька хвилин матчу та обернулася поразкою.

Так, боротьба за таке довгоочікуване золото у чемпіонаті України може бути виправданням для столичної команди. Фанати вже зачекалися на великі перемоги Динамо. Але ж не можна скидати з рахунків сьогоднішню ситуацію в країні і те, що Динамо представляє Україну на міжнародній арені під час війни...

Поки що варто констатувати, що в останньому матчі Динамо обіграло з великим рахунком Олександрію (3:0) і з 12 перемогами за 4 нічиї та відсутність поразок впевнено лідирує в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Міцний середняк Ла Ліги

Суперником Динамо буде міцний середняк іспанської Ла Ліги. Пік розквіту цієї команди припав на початок 80-х років минулого сторіччя. Якщо в сезоні 1979/80 команда фінішувала другою, відставши від Реала на один бал і на 13 очок випередивши хіхонський Спортинг, то через рік, у сезоні 1980/81, Реал Сосьєдад вперше став чемпіоном країни, випередивши мадридців за додатковими показниками.

У наступному сезоні 1981/82 клуб захистив титул, а нападник Хесус Марія Сатрустегі забив 17 м'ячів. А в сезоні 1982/83 Реал Сосьєдад дійшов до півфіналу Кубка європейських чемпіонів, перемігши норвезький Вікінгур, шотландський Селтік та лісабонський Спортинг. У півфіналі поступився майбутньому переможцю німецькому Гамбургу із загальним рахунком 3:2. Також клуб став володарем Суперкубку Іспанії.

Втім, все це справи минулих днів. Починаючи з сезону 2010/11, коли команда повернулася до елітного дивізіону після трьох чемпіонатів, проведених у Сегунді, вище 4 місця вона так і не піднімалася. Минулий сезон 2023/24 команда завершила на 6 сходинці, що дозволило Сан-Себастьяну прийняти матчі другого за значущістю єврокубку, Ліги Європи.

Цьогорічний сезон у єврокубку Реал Сосьєдад розпочав із нічиєї з французькою Ніццою (1:1), після чого програв бельгійському Андерлехту (1:2). Потім команда обіграла ізраїльський Маккабі з Тель-Авіва (2:1), але у 4 турі знову зазнала поразки – вже від чеської Вікторії з тим самим рахунком 2:1. Нарешті, в 5 турі команда з Сан-Себастьяна обіграла амстердамський Аякс 2:0 і зараз перебуває на 16 місці з 7 очками та показниками типового середняку турнірної таблиці – по дві перемоги та поразки та однією нічиєю. Разом із Реал Сосьєдадом такі ж показники ще мають чотири команди, які займають 17-20 позиції. У іспанців краща різниця м'ячів, ніж у суперників.

В іспанській Ла Лізі Реал Сосьєдад має мінісерію з двох перемог поспіль, а разом з успіхами в Кубку Короля та Лізі Європи – вже чотири перемоги поспіль. Також команда місяць тому обіграла Барселону у домашньому матчі чемпіонату, 1:0. Наразі Реал Сосьєдад посідає 6 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з показниками середняка (7 перемог при 6 поразках та 3 нічиїх) та зі значним відставанням від Барселони у 14 очок, але має гру в запасі.

Зрозуміло, що Динамо у грі з такою командою, ба більше, на полі суперника, якого гнатимуть уперед трибуни, вкрай непросто розраховуватиме навіть на нічию. До того ж сам Реал Сосьєдад уже показав, що йому важлива Ліга Європи, на підтвердження чого команда здобула дві перемоги.

У списку травмованих у господарів поля захисник Амарі Траоре та півзахисник Арсен Захарян. Щоправда, росіянин, який ще жодного разу не виходив на поле цього сезону, напередодні повернувся до загальної групи. Він отримав травму на літніх зборах та переніс операцію. Але ці втрати навряд чи позначаться на бойовому настрої господарів поля, які теоретично ще навіть не втратили шанси на місце у першій вісімці та пряме потрапляння до 1/8 фіналу. Нехай і перебувають у середині турнірної таблиці, групи таких самих середняків.

На кого варто звернути увагу? Найкращими бомбардирами команди цього сезону є Оррі Оскарссон (10 голів і 1 асист за 24 матчі), Мікель Оярсабаль (4+2, 20) та Такефуса Кубо (4+1, 20). Оярсабаль також є капітаном команди. Саме ці гравці становитимуть особливу небезпеку у сьогоднішньому матчі.

Букмекери не вірять у Динамо

Аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом гри господарів поля із Сан-Себастьяна. Так, українські експерти пропонують зробити ставку на перемогу Реал Сосьєдада з коефіцієнтом 1.30 до 1, тоді як на нічию – 5.40, а на перемогу Динамо – 11.50.

Своєю чергою провідні світові букмекерські контори дають схожий прогноз. На перемогу Реал Сосьєдад можна поставити з розрахунку 1,26 до 1, на нічию – 5,67, а на перемогу Динамо – 12.00

Де дивитись?

Прямий етер матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Нагадаємо, що матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться сьогодні, у четвер, 12 грудня. Початок гри о 22.00 за київським часом.