Жіноча збірна України дізналася місце проведення стартового матчу в Лізі націй

Визначено місце проведення першого матчу національної жіночої збірної України в Лізі націй-2025.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Так, поєдинок 1-го туру проти Албанії, який відбудеться 21 лютого, "синьо-жовті" зіграють в Тирані на найбільшому стадіоні країни – "Арена Комбетаре".

Стадіон здатен прийняти на своїх трибунах близько 22 тисяч глядачів. Час початку матчу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи 4 Ліги В разом із Чехією, Хорватією та Албанією.