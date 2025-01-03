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Жіноча збірна України дізналася місце проведення стартового матчу в Лізі націй

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 16:16
Жіноча збірна України дізналася місце проведення стартового матчу в Лізі націй
УАФ

Визначено місце проведення першого матчу національної жіночої збірної України в Лізі націй-2025.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Так, поєдинок 1-го туру проти Албанії, який відбудеться 21 лютого, "синьо-жовті" зіграють в Тирані на найбільшому стадіоні країни – "Арена Комбетаре".

Стадіон здатен прийняти на своїх трибунах близько 22 тисяч глядачів. Час початку матчу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи 4 Ліги В разом із Чехією, Хорватією та Албанією.

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