Визначився календар жіночої збірної України у Лізі націй-2025

Жіноча збірна України дізналася розклад своїх матчів у групі 4 Ліги В у другому розіграші Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє УАФ.

"Синьо-жовті" виступатимуть у групі 4 дивізіону В, де їх суперниками будуть національні команди Чехії, Хорватії та Албанії.

Українки перший матч зіграють 21 лютого проти Албанії, а за три дні зустрінуться з Хорватією.

Календар матчів у групі В4 в жіночій Лізі націй-2025

21 лютого

Албанія — Україна

Хорватія — Чехія

25 лютого

Україна — Хорватія

Чехія — Албанія

4 квітня

Україна — Чехія

Албанія — Хорватія

8 квітня

Чехія — Україна

Хорватія — Албанія

30 травня

Україна — Албанія

Чехія — Хорватія

3 червня

Хорватія — Україна

Албанія — Чехія

Груповий етап визначить, які чотири команди з Ліги А пройдуть до фінального етапу (який тепер матиме вигляд двоматчевих протистоянь), а також хто підвищиться та понизиться в класі між лігами напередодні європейського відбору до чемпіонату світу серед жінок 2027 року в Бразилії.

Переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди ліги В опустяться в ліги В та С відповідно. У плей-оф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В — проти двох найкращих команд Ліги С.

Нагадаємо, у межах відбору на Євро-2025 команда Володимира П'ятенка обіграла Туреччину. У наступному раунді Україна зіграє з Бельгією.