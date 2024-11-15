Визначився календар жіночої збірної України у Лізі націй-2025
Жіноча збірна України дізналася розклад своїх матчів у групі 4 Ліги В у другому розіграші Ліги націй УЄФА.
Про це повідомляє УАФ.
"Синьо-жовті" виступатимуть у групі 4 дивізіону В, де їх суперниками будуть національні команди Чехії, Хорватії та Албанії.
Українки перший матч зіграють 21 лютого проти Албанії, а за три дні зустрінуться з Хорватією.
Календар матчів у групі В4 в жіночій Лізі націй-2025
21 лютого
Албанія — Україна
Хорватія — Чехія
25 лютого
Україна — Хорватія
Чехія — Албанія
4 квітня
Україна — Чехія
Албанія — Хорватія
8 квітня
Чехія — Україна
Хорватія — Албанія
30 травня
Україна — Албанія
Чехія — Хорватія
3 червня
Хорватія — Україна
Албанія — Чехія
Груповий етап визначить, які чотири команди з Ліги А пройдуть до фінального етапу (який тепер матиме вигляд двоматчевих протистоянь), а також хто підвищиться та понизиться в класі між лігами напередодні європейського відбору до чемпіонату світу серед жінок 2027 року в Бразилії.
Переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди ліги В опустяться в ліги В та С відповідно. У плей-оф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В — проти двох найкращих команд Ліги С.
Нагадаємо, у межах відбору на Євро-2025 команда Володимира П'ятенка обіграла Туреччину. У наступному раунді Україна зіграє з Бельгією.