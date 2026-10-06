Суперник практично не міг створювати моменти: герой Угорщини розкрив секрет звитяги над Україною

Автор переможного м'яча збірної Угорщини у ворота України у 4-му турі Ліги націй-2026/27 Марк Чінгер розповів, що його команда тріумфувала (2:1) у Трнаві завдяки єдності.

Його цитує Csakfoci.

"В останньому матчі ми справді були єдиною командою, суперник практично не міг створювати моменти. Ми пропустили після кутового – таке трапляється у футболі. Але протягом усього матчу було видно, що команда буде боротися: кожен грав за кожного. Якщо хтось падав на газон, інші одразу допомагали йому підвестися. І саме завдяки цій командній єдності нам, на щастя, сьогодні вдалося перемогти", – заявив Чінгер.

23-річний центральний захисник додав, що команда відпрацьовувала передачу з флангу, яка принесла угорцям три очки у грі проти "синьо-жовтих".

"Переможний гол – це результат нашого бажання перемогти. Можу сказати тільки це. Ми хотіли виграти, я теж хотів цього, зробив усе, що міг, і, на щастя, встиг опинитися там, де потрібно. Коли я побачив цей епізод, спочатку зрадів, що м'яч пролетів над головою суперника. Я ще подумав: "Тільки б він промахнувся головою". На щастя, так і сталося. Потім м'яч опинився переді мною, і я думав тільки про одне: треба бити по воротах, і він залетить. На щастя, так і сталося, і я був шалено щасливий", – зазначив центрбек.

Нагадаємо, що на 85-й хвилині Чінгер, якого загубили українські оборонці, замкнув навіс Тота, допомігши своїй збірній взяти реванш за поразку від України у стартовому турі Ліги націй-2026/27 (0:1).

Після матчу головний тренер Угорщини Марко Россі заявив, що його команді просто пощастило перемогти, тоді як підопічні Андреа Мальдери заслужили на три очки. Наставник "синьо-жовтих" також переконаний, що його футболісти не заслуговували на поразку.

Після 4-х турів підопічні Мальдери опустилися на третє місце (4 бали), пропустивши повз себе угорців (7 очок). Несподіваним лідером квартету є Північна Ірландія, у якої 8 набраних пунктів. Натомість Грузія замикає групу (2 очки).

Раніше своїми емоціями після зустрічі поділився захисник збірної України Едуард Сарапій.