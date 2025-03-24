Ще одна збірна вийшла на чемпіонат світу-2026 через кваліфікацію

Сьогодні вранці відбувся фінальний матч кваліфікації команд Океанії на чемпіонат світу 2026 року, в якому Нова Зеландія розгромила Нову Каледонію з рахунком 3:0 та виборола путівку на турнір.

Усі свої голи новозеландці забили по ходу другого тайму. Майкл Бокслоо та Коста Барбарусес вдзначилися у проміжку п'яти хвилин, після чого Елайджа Джаст доповнив розгром.

Чемпіонат світу 2026 року – кваліфікація

Океанія, фінал, 24 березня

Нова Каледонія – Нова Зеландія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Боксолл, 0:2 – 66 Барбарусес, 0:3 – 80 Джаст.

Нова Зеландія стала тільки другою командою, яка отримала місце на мундіалі 2026 року шляхом відбіркового турніру. Раніше там опинилася Японія.

Варто зазначити, що це буде тільки третій чемпіонат світу в історії збірної Нової Зеландії. Раніше вона їздила на світову першість у 1982 та 2010 роках. Обидва рази її виступ закінчувався на груповій стадії.

Також у турнірі братимуть участь США, Канада та Мексика, але вони відібралися на змагання в якості країн-господарок.

Нагадаємо, що минулої ночі визначився останній суперник збірної України на груповому етапі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.