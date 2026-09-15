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Під час аматорського матчу в Мексиці сталася стрілянина: одна людина загинула

Микола Літвінов — 15 вересня 2026, 17:15
Під час аматорського матчу в Мексиці сталася стрілянина: одна людина загинула
Фото з місця подій
Скриншот

Під час місцевого футбольного матчу в мексиканському місті Сан-Франциско-дель-Рінкон сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина.

Про це повідомляє El Universal. Деталі додає The Sun.

Як зазначається, нападники під'їхали до місця проведення поєдинку та почали розстріл. Шестеро людей отримали серйозні поранення. 25-річний продавець харчових продуктів Хуліо Сезар не зумів вижити після отриманих ушкоджень.

Мер міста Алехандро Антоніо Марун Гонсалес заявив, що влада надасть підтримку сім'ям поранених та загиблого. Він засудив цей акт насилля та додав, що поліція вже розпочала розслідування з приводу цього інциденту.

"Ми не можемо вважати нормальним жодний акт насильства, тим більше в місцях, куди сім'ї, наші діти та молодь приходять, щоб насолодитися спортом", – заявив політик.

Зауважимо, що напередодні капітан збірної Мексики з футболу спростував звинувачення щодо своєї причетності до насильницького викрадення кінопродюсера Хуана Хосе Лопеса Ордоньєса.

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