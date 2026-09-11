Капітан збірної Мексики відкинув звинувачення у причетності до викрадення кінопродюсера

Капітан збірної Мексики та опорний півзахисник англійського Вест Гема Едсон Альварес відкинув всі звинувачення щодо своєї причетності до викрадення кінопродюсера Хуана Хосе Лопеса Ордоньєса.

Про це повідомляє The Athletic. Деталі додає BBC.

Кінопродюсер Хуан Хосе Лопес Ордоньєс звинуватив футболіста у причетності до змови про його викрадення у Мексиці в 2024 році. Ймовірний потерпілий заявив, що його заманили до машини колишнього тестя Альвареса – Джонатана Тоаче Бедоллі.

Він стверджує, що його насильно викрали двоє людей, які йому погрожували та зав'язали очі, а також вкололи у шию шприц. За словами кінопродюсера, Альварес заборгував йому 3,5 мільйона песо (206 000 доларів США) за створення документального фільму про життя футболіста.

Півзахисник "молотобійців" у відповідь на це випустив заяву у своїх соцмережах, де категорично спростовує інкриміновані йому злочини. 28-річний хавбек додав, що звернувся за допомогою до юристів щодо вирішення цієї ситуації.

"Я категорично відкидаю будь-які звинувачення чи спроби пов'язати моє ім'я з подіями, конфліктами чи діями, які абсолютно не мають до мене жодного стосунку.

Протягом останніх кількох місяців моє ім'я та зображення неодноразово використовувалися для привернення більшої уваги ЗМІ до ситуації, яка не має до мене жодного стосунку.

Досі я вирішив не реагувати. Однак є межі, і приписування мені обізнаності, відповідальності чи причетності до справ такого характеру без надання жодного доказу явно перетинає цю межу", – заявив Альварес.

Зауважимо, що Едсон Альварес доєднався до розташування Вест Гема влітку 2023 року, перейшовши з нідерландського Аякса. За цей час провів у складі команди 74 матчі та записав до свого активу 2 голи та 3 асисти.

Окрім того, він є капітаном збірної Мексики. За його спиною 103 поєдинки за національну збірну, у яких він відзначився 7 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. У складі команди поїхав на чемпіонат світу-2026, де вилетів в 1/8 фіналу від Англії (2:3).