Англія забила Ірландії 5 м'ячів без відповіді: огляд матчу Ліги націй
УЄФА
Збірна Англії з футболу декласувала Ірландію в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні В.
Поєдинок завершився з рахунком 5:0.
Огляд матчу
Ліга націй-2024/25
6 тур, 17 листопада
Дивізіон В, група 2
6 тур, 17 листопада
Дивізіон В, група 2
Голи: 1:0 – Кейн, 53 (пенальті), 2:0 – Гордон 56, 3:0 – Галлагер 58, 4:0 – Боуен 76, 5:0 – Гарвуд-Белліс 79.
За підсумками турніру саме Англія посіла перше місце в турнірній таблиці. Це означає, що "три леви" повернулися в елітний дивізіон Ліги націй.