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Англія забила Ірландії 5 м'ячів без відповіді: огляд матчу Ліги націй

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 21:37
Англія забила Ірландії 5 м'ячів без відповіді: огляд матчу Ліги націй
УЄФА

Збірна Англії з футболу декласувала Ірландію в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні В.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Огляд матчу

Ліга націй-2024/25
6 тур, 17 листопада
Дивізіон В, група 2

Англія – Ірландія 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Кейн, 53 (пенальті), 2:0 – Гордон 56, 3:0 – Галлагер 58, 4:0 – Боуен 76, 5:0 – Гарвуд-Белліс 79.

За підсумками турніру саме Англія посіла перше місце в турнірній таблиці. Це означає, що "три леви" повернулися в елітний дивізіон Ліги націй.

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