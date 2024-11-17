Англія забила Ірландії 5 м'ячів без відповіді: огляд матчу Ліги націй

Збірна Англії з футболу декласувала Ірландію в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні В.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Огляд матчу

Ліга націй-2024/25

6 тур, 17 листопада

Дивізіон В, група 2

Англія – Ірландія 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Кейн, 53 (пенальті), 2:0 – Гордон 56, 3:0 – Галлагер 58, 4:0 – Боуен 76, 5:0 – Гарвуд-Белліс 79.

За підсумками турніру саме Англія посіла перше місце в турнірній таблиці. Це означає, що "три леви" повернулися в елітний дивізіон Ліги націй.