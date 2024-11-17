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Англія повернулася в Лігу А, Фінляндія не набрала жодного балу в Лізі націй

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 20:57
Англія повернулася в Лігу А, Фінляндія не набрала жодного балу в Лізі націй
УЄФА

Сьогодні, 17 листопада, були зіграні останні матчі у Групі 2 другого за силою дивізіону Ліги націй-2024/25.

Англія вдома розгромила Ірландію та посіла перше місце в турнірній таблиці. Це означає, що "три леви" повернулися в елітний дивізіон Ліги націй.

Також Фінляндія вшосте поспіль програла на турнірі. Цього разу їх здолала Греція. Фіни з 0 балів вилетіли в Лігу С, а греки, набравши стільки ж очок, як і Англія, опинилися на 2 місці та поборються за вихід в еліту в плейоф.

Що ж стосується Ірландії, то команда в плейоф боротиметься за місце в дивізіоні В проти другого місця однієї з груп ліги С.

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

  1. Англія – 15 очок (+13 різниця забитих/пропущених);
  2. Греція – 15 (+7);
  3. Ірландія – 6 (-9);
  4. Фінляндія – 0 (-11).

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Вірменія на виїзді обіграла Латвію та виборола собі 2 сходинку в дивізіоні С, а Північна Македонія після перемоги над Фарерськими островами піднялася в лігу В.

Збірна Ірландії з футболу збірна Англії з футболу Збірна Фінляндії з футболу Збірна Греції з футболу

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