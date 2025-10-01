Фаворит очевидний: прогноз букмекерів на матч Динамо Київ – Крістал Пелес
ФК Динамо Київ
Київське Динамо зіграє з англійським Крістал Пелес у першому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/2026.
На думку букмекерів, підопічні Олександра Шовковського є явним аутсайдером поєдинку, що відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін у четвер, 2 жовтня.
Експерти GGBET вважають фаворитами протистояння "орлів" з коефіцієнтом 1,61, тоді як на перемогу киян пропонується 5,28. На нічию приймаються ставки з кефом 4,16.
Коефіцієнти взяти з сайту GGBET.UA станом на 1 жовтня та можуть змінюватися.
