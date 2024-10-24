Челсі Мудрика зіграє проти Панатінаїкоса у другому турі Ліги конференцій

Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться 18 матчів 2 етапу основного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, зіграє проти Панатінаїкоса, а австрійський ЛАСК з Максимом Таловєровим виступить проти Олімпії Любляни.

Ліга конференцій УЄФА

2 тур, 24 жовтня

17:30. Вікінгур Рейк'явік – Серкль Брюгге

19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука

19:45. Гент – Молде

19:45. Ларн – Шемрок Роверс

19:45. Панатінаїкос – Челсі

19:45. Санкт-Галлен – Фіорентина

19:45. СК Рапід – Ноах

19:45. Хартс – Омонія

22:00. Цельє – Башакшехір

22:00. Юргорден – Гімарайнш

22:00. Ягеллонія – Петрокуб

22:00. Бачка-Топола – Легія

22:00. ГІК – Динамо М.

22:00. Млада Болеслав – Лугано

22:00. Нью-Сейнтс – Астана

22:00. Олімпія Любляна – ЛАСК

22:00. Пафос – Гайденгайм

У попередньому турі Челсі з Мудриком розібрався з Гентом, Омонія Безуса розгромила Вікінгур. Український вінгер у тому матчі відзначився асистом.

Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.