Челсі Мудрика зіграє проти Панатінаїкоса у другому турі Ліги конференцій
Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться 18 матчів 2 етапу основного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25.
Зокрема, лондонський Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, зіграє проти Панатінаїкоса, а австрійський ЛАСК з Максимом Таловєровим виступить проти Олімпії Любляни.
17:30. Вікінгур Рейк'явік – Серкль Брюгге
19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука
19:45. Гент – Молде
19:45. Ларн – Шемрок Роверс
19:45. Панатінаїкос – Челсі
19:45. Санкт-Галлен – Фіорентина
19:45. СК Рапід – Ноах
19:45. Хартс – Омонія
22:00. Цельє – Башакшехір
22:00. Юргорден – Гімарайнш
22:00. Ягеллонія – Петрокуб
22:00. Бачка-Топола – Легія
22:00. ГІК – Динамо М.
22:00. Млада Болеслав – Лугано
22:00. Нью-Сейнтс – Астана
22:00. Олімпія Любляна – ЛАСК
22:00. Пафос – Гайденгайм
У попередньому турі Челсі з Мудриком розібрався з Гентом, Омонія Безуса розгромила Вікінгур. Український вінгер у тому матчі відзначився асистом.
Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.