Аякс і Панатінаїкос вийшли у 3-й раунд кваліфікації Ліги конференцій, виліт ЛНЗ

У четвер, 30 липня, відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. Путівки до наступного раунду вибороли Аякс, Панатікаїкос і Партизан.

Нефтчі Юрія Вернидуба у матчі-відповіді обіграв Динамо Мінськ 1:0, проте поступився 3:4 за сумою двох матчів і завершив боротьбу в єврокубках.

Черкаський ЛНЗ у серії пенальті програв Генту після того, як ні у першому, ні у другому матчі команди голів не забивали.

Ліга конференцій-2026/27, кваліфікація, 2-й раундМатчі-відповіді, 30 липня

Ескальдес (Андорра) – Вадуц (Ліхтенштейн) – 0:2 (перший матч – 0:4)

Тобол (Казахстан) – Паневежис – 1:1 (перший матч – 1:1), по пенальті – 3:2

Ауда (Латвія) – Стяуа (Румунія) – 4:1 (перший матч – 3:2)

Зіра (Азербайджан) – Пауде (Естонія) – 1:1 (перший матч – 0:1)

Ільвес (Фінляндія) – Стьярнан (Ісландія) – 2:1 (перший матч – 0:1), по пенальті – 5:4

Інтер Турку (Фінляндія) – Башакшехір (Туреччина) – 2:0 (перший матч – 1:1)

Нимме Калью (Естонія) – Шелбурн (Ірландія) – 2:1 (перший матч – 2:5)

Ноах (Вірменія) – Зімбру (Молдова) – 2:1 (перший матч – 1:1)

Пюнік (Вірменія) – Дебрецен (Угорщина) – 0:0 (перший матч – 0:1)

Яблонець (Чехія) – Вараждін (Хорватія) – 2:0 (перший матч – 2:3)

Левадія (Естонія) – Гетеборг (Швеція) – 1:3 ОТ (перший матч – 2:1)

Бранн (Норвегія) – Університатя Клуж (Румунія) – 3:1 (перший матч – 2:2)

Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) – ДАК (Словаччина) – 0:3 (перший матч – 0:1)

Динамо Мінськ (Білорусь) – Нефтчі (Азербайджан) – 0:1 (перший матч – 4:2)

Дьор (Угорщина) – Біссен (Люксембург) – 1:1 (перший матч – 6:2)

Жальгіріс (Литва) – Динамо Тбілісі (Грузія) – 7:2 (перший матч – 0:3)

Норшеланн (Данія) – ГАІС (Швеція) – 6:0 (перший матч – 0:1)

Петрокуб (Молдова) – Борац (Боснія і Герцеговина) – 3:3 (перший матч – 0:3)

Торсхавн (Фарерські острови) – Мазервелл (Шотландія) – 0:3 (перший матч – 0:2)

Бейтар (Ізраїль) – АЕК Ларнака (Кіпр) – 2:3 (перший матч – 1:0), по пенальті 4:3

Валлетта (Мальта) – Ракув (Польща) – 0:4 (перший матч – 1:3)

Деррі Сіті (Північна Ірландія) – Рієка (Хорватія) – 0:1 (перший матч – 0:1)

Нью-Сейнтс (Уельс) – Флора (Естонія) – 1:0 (перший матч – 0:1), по пенальті 2:4

Аякс (Нідерланди) – Войводіна (Сербія) – 4:1 (перший матч – 4:1)

Весті (Ісландія) – РФС (Латвія) – 1:1 (перший матч – 1:4)

Лудогорець (Болгарія) – Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) – 2:2 (перший матч – 0:2)

Шкендія (Македонія) – НК Браво (Словенія) – 3:1 (перший матч – 1:2)

Сьон (Швейцарія) – БАТЕ (Білорусія) – 4:0 (перший матч – 1:1)

УНА Штрассен (Люксембург) – Партизан (Сербія) – 0:1 (перший матч – 0:4)

Аустрія (Австрія) – Лієпая (Латвія) – 3:1 (перший матч – 2:0)

Катовіце (Польща) – Жиліна (Словаччина) – 3:1 (перший матч – 1:2)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Валюр (Ісландія) – 2:2 (перший матч – 0:1)

Панатінаїкос (Греція) – Пакш (Угорщина) – 2:2 (перший матч – 2:1)

Клуж (Румунія) – Алашкерт (Вірменія) – 3:0 (перший матч – 1:1)

Колрейн (Північна Ірландія) – ХІК (Фінліндія) – 0:3 (перший матч – 0:5)

Баллкані (Косово) – Богеміанс (Ірландія) – 3:2 (перший матч – 1:2), по пенальті – 4:5

Гент (Бельгія) – ЛНЗ (Україна) – 0:0 (перший матч – 0:0), по пенальті – 4:2

Копер (Словенія) – Рунавік (Фарерські острови) – 1:3 (перший матч – 2:0), по пенальті – 3:4

Брага (Португалія) – Железнічар (Сербія) – 4:0 (перший матч – 1:0)

Динамо Тірана (Албанія) – Алюміній (Словенія) – 3:0 (перший матч – 1:1)

Сутьєска (Північна Македонія) – Вітебськ (Білорусь) – 1:2 (перший матч – 0:3)

Хіберніан (Шотландія) – Малішева (Косово) – 4:1 (перший матч – 0:2)

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 і 13 серпня. Україну в них представлятиме лише київське Динамо, яке вилетіло з Ліги Європи від ПАОКа.