Гвардіола – про невдоволення Реала суддівством: Залиште арбітрів у спокої

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не розділяє атаки Реала на суддівство. Наставник "містян" закликав залишити рефері у спокої.

Слова 54-річного іспанця цитує ESPN.

Гвардіола прокоментував вилучення Джуда Беллінгема у грі "вершкових" з Осасуною (1:1) за нібито образу арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро.

І хоча згодом суддю відсторонили від матчів Ла Ліги, тренер англійського клубу заявив, що він знає англійську мову, проте не розуміє різницю, про яку казав хавбек "бланкос" у своїй промові.

"Я добре знаю англійську, але не розумію різниці між "f**k off" та "f**k you". Важливим є намір, а не сама образа. Найкраще – не робити цього і залишити суддів у спокої. Рішення були завжди. Запитайте Джуда, що він мав на увазі. Ось що має значення. Можливо, ви можете образити когось із чудовою посмішкою на обличчі, і це буде не так вже й погано, чи не так?", – сказав Гвардіола.

Незважаючи на червону картку Беллінгема за нецензурну лайку, іспанець не вважав за потрібне поговорити зі своїмм гравцями, щоб вони були обережнішими у своїх висловлюваннях на адресу офіційних осіб.

"Я б не сказав, що ніколи, але я рідко говорю про арбітрів зі своїми гравцями. Можливо, за обставин, коли попередні дні неможливо забути, тому що це в атмосфері роздягальні та ЗМІ, але більшу частину часу я навіть не знаю, хто буде суддею. Вчора (в понеділок) і сьогодні вранці ми не розмовляли з командою, і цього не станеться ні сьогодні, ні завтра".

Матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті пройде сьогодні в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що новим головним тренером команди Андрія Луніна може стати нинішній наставник колектива, за який виступає інший українець.