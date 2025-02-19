Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Забарного може очолити Реал

Микола Дендак — 19 лютого 2025, 09:40
Тренер Забарного може очолити Реал
Антуан Семеніо та Ілля Забарний
Борнмут

Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраола може очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що іспанський спеціаліст потрапив у шорт-лист королівського клубу. Окрім нього, керівництво "вершкових" також розглядає Хабі Алонсо з Баєра на заміну Карло Анчелотті.

У поточному сезоні Іраола з Борнмутом став справжньою сенсацією в Англії. Його команда за 25 турів набрала 43 очки та бореться за єврокубки (зараз на 5 місці).

Також варто відмітити роль Іллі Забарного в цих результатах. Українець відіграв усі матчі Борнмута без замін та неодноразово визнавався одним з найкращих гравців команди.

Нагадаємо, недавно Карло Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала, вигравши з "вершковими" 15 трофеїв. Проте вже тривалий час ходять чутки, що італієць покине команду в кінці цього сезону.

Борнмут Ілля Забарний Реал Мадрид Андоні Іраола

Ілля Забарний

Забарний дізнався оцінку за проведений переможний матч проти Саутгемптона
Жодного разу не було думки його замінити, – тренер Борнмута розхвалив Забарного
Саутгемптон – Борнмут: де дивитися матч АПЛ за участі Забарного
Одноклубник Забарного зацікавив низку топових клубів
Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії

Останні новини