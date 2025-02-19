Тренер Забарного може очолити Реал

Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраола може очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що іспанський спеціаліст потрапив у шорт-лист королівського клубу. Окрім нього, керівництво "вершкових" також розглядає Хабі Алонсо з Баєра на заміну Карло Анчелотті.

У поточному сезоні Іраола з Борнмутом став справжньою сенсацією в Англії. Його команда за 25 турів набрала 43 очки та бореться за єврокубки (зараз на 5 місці).

Також варто відмітити роль Іллі Забарного в цих результатах. Українець відіграв усі матчі Борнмута без замін та неодноразово визнавався одним з найкращих гравців команди.

Нагадаємо, недавно Карло Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала, вигравши з "вершковими" 15 трофеїв. Проте вже тривалий час ходять чутки, що італієць покине команду в кінці цього сезону.