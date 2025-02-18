Шок у Лісабоні: землетрус перервав пресконференцію Бенфіки перед матчем Ліги чемпіонів

Несподіваний інцидент сколихнув Лісабон у розпал підготовки до важливого матчу Ліги чемпіонів. Під час пресконференції Бенфіки стався землетрус магнітудою 4,7 балів, що змусило всю залу здригнутися.

Поштовхи відчули буквально за мить до того, як головний тренер Бенфіки Бруну Лаже мав розпочати спілкування з журналістами перед матчем-відповіддю плейоф Ліги чемпіонів проти Монако.

Камери CNN Portugal зафіксували момент, коли приміщення почало тремтіти, спричинивши хвилю здивування серед присутніх.

Sismo de magnitude 4,7 teve o seu epicentro a 14 quilómetros do Seixal e foi sentido na sala de imprensa do Benfica. Bruno Lage conta como o viveu. #benfica #sismo #tremordeterra pic.twitter.com/6y0lrr7o5q — maisfutebol (@maisfutebol) February 17, 2025

Після того, як ситуація стабілізувалася, Лаже продовжив пресконференцію, поділившись своїми враженнями від пережитого.

"Ми з помічником Лемошем піднімалися сходами, коли почули дивний звук. Я сказав, що потрібно полагодити скляні двері перед нами. Тільки потім зрозумів, що це був землетрус".

Землетрус стався в понеділок о 13:24 за місцевим часом. Його епіцентр зафіксували за 14 кілометрів від міста Сейшал у районі Сетубал. Найбільш інтенсивні поштовхи відчули жителі Алмади та Сезімбри.

Попри цей несподіваний інцидент, Бенфіка не втратила концентрації на майбутній матч. Португальський клуб підходить до поєдинку з Монако з перевагою (1:0) у першій зустрічі на "Стад Луї II". Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 18 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.