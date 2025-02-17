Бенфіка – Монако: де дивитися матч за участі Трубіна в Лізі чемпіонів

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, прийматиме французький Монако у попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на арені "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша гра завершилася з мінімальним рахунком 1:0 на користь "орлів".

Напередодні Бенфіка здобула перемогу в чемпіонаті Португалії, обігравши Санта-Клару (1:0). Монако розгромив Нант у 22 турі французької Ліги 1, зустріч завершилася з рахунком 7:1.