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Бенфіка – Монако: де дивитися матч за участі Трубіна в Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 17 лютого 2025, 06:20
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Getty Images

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, прийматиме французький Монако у попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на арені "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша гра завершилася з мінімальним рахунком 1:0 на користь "орлів".

Напередодні Бенфіка здобула перемогу в чемпіонаті Португалії, обігравши Санта-Клару (1:0). Монако розгромив Нант у 22 турі французької Ліги 1, зустріч завершилася з рахунком 7:1.

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