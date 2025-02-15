Трубін відстояв на "нуль" та допоміг Бенфіці перемогти Санта-Клару: відома оцінка українця

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців команди за підсумками матчу проти Санта-Клари в межах 22 туру чемпіонату Португалії.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,5 балів. Кращим у стані "орлів" був лише автор голу Брума, який став найкращим гравцем у матчі та отримав оцінку 8,0.

Після цієї перемоги Бенфіка набрала 50 очок та майже впритул наблизилася до лідируючого Спортинга, в активі якого 52 очки.

Раніше Трубін став одним з найкращих гравців першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Монако (1:0).