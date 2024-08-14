Взяли приклад з Динамо: Зальцбург теж переніс свій матч чемпіонату
Матч 4 туру австрійської Бундесліги Зальцбург — Хартберг, який мав відбутися в суботу, 24 серпня, перенесений на пізніший термін.
Про це "червоні бики" повідомили на своєму офіційному сайті.
Зальцбург зазначив, що така зміна у календарі пов’язана з тим, що команда пробилася до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти київського Динамо. Нагадаємо, кияни також перенесли поєдинок з Ворсклою, який мав би відбутися в той же день, що і зустріч Зальцбурга з Гартбергом.
Перша гра між Динамо та Зальцбургом запланована на наступну середу, 21 серпня, а матч-відповідь відбудеться 27 числа.
У третьому кваліфікаційному раунді "біло-сині" пройшли Рейнджерс, а Зальцбург здолав Твенте.