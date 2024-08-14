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Взяли приклад з Динамо: Зальцбург теж переніс свій матч чемпіонату

Ігор Чернявський — 14 серпня, 19:27
Взяли приклад з Динамо: Зальцбург теж переніс свій матч чемпіонату

Матч 4 туру австрійської Бундесліги Зальцбург — Хартберг, який мав відбутися в суботу, 24 серпня, перенесений на пізніший термін.

Про це "червоні бики" повідомили на своєму офіційному сайті.

Зальцбург зазначив, що така зміна у календарі пов’язана з тим, що команда пробилася до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти київського Динамо. Нагадаємо, кияни також перенесли поєдинок з Ворсклою, який мав би відбутися в той же день, що і зустріч Зальцбурга з Гартбергом.

Перша гра між Динамо та Зальцбургом запланована на наступну середу, 21 серпня, а матч-відповідь відбудеться 27 числа.

У третьому кваліфікаційному раунді "біло-сині" пройшли Рейнджерс, а Зальцбург здолав Твенте.

Ворскла Динамо Київ РБ Зальцбург Хартберг

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