УПЛ перенесла матч Динамо — Ворскла

Матч 4 туру чемпіонату України-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою, який мав відбутися 24 серпня, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Наразі поєдинок заплановано провости 18 або 25 вересня.

Імовірно перенесення зустрічі пов'язано з участю киян у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з австрійським Зальцбургом. "Біло-сині" зіграють перший матч 21 серпня у польському Люблині, а гра-відповідь відбудеться 27 серпня в Австрії.

Напередодні підопічні Олександра Шовковського пройшли шотландський Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Кияни забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0.