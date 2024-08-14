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УПЛ перенесла матч Динамо — Ворскла

Олександр Булава — 14 серпня, 15:35
УПЛ перенесла матч Динамо — Ворскла

Матч 4 туру чемпіонату України-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою, який мав відбутися 24 серпня, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Наразі поєдинок заплановано провости 18 або 25 вересня.

Імовірно перенесення зустрічі пов'язано з участю киян у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з австрійським Зальцбургом. "Біло-сині" зіграють перший матч 21 серпня у польському Люблині, а гра-відповідь відбудеться 27 серпня в Австрії.

Напередодні підопічні Олександра Шовковського пройшли шотландський Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Кияни забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0.

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