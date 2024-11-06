Бондар: Поруч із нами у турнірній таблиці ЛЧ можна побачити Баварію

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар напередодні матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз заявив, що на команду немає тиску через скрутне становище у турнірній таблиці.

Гравця цитує пресслужба донецького клубу.

"Я не думаю, що має бути якийсь тиск на команду, адже всі розуміють, що це матчі Ліги чемпіонів. І якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна побачити поруч із нами Баварію, топкоманду, тому, вважаю, у нас ще є матчі попереду, де ми маємо показати певний результат і дуже якісну, хорошу гру. І сподіваємося показати це вже у матчі з Янг Бойз в Лізі чемпіонів, здобути позитивний результат для нас і для всієї країни", – заявив Бондар.

Зустріч Шахтаря з Янг Бойз відбудеться 6 листопада на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, який вміщує 62 тисячі фанатів. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Наразі команда Маріно Пушича посідає 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 1 очком у 3 матчах.