Бондар: Поруч із нами у турнірній таблиці ЛЧ можна побачити Баварію
Валерій Бондар
ФК Шахатр
Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар напередодні матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз заявив, що на команду немає тиску через скрутне становище у турнірній таблиці.
Гравця цитує пресслужба донецького клубу.
"Я не думаю, що має бути якийсь тиск на команду, адже всі розуміють, що це матчі Ліги чемпіонів. І якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна побачити поруч із нами Баварію, топкоманду, тому, вважаю, у нас ще є матчі попереду, де ми маємо показати певний результат і дуже якісну, хорошу гру. І сподіваємося показати це вже у матчі з Янг Бойз в Лізі чемпіонів, здобути позитивний результат для нас і для всієї країни", – заявив Бондар.
Зустріч Шахтаря з Янг Бойз відбудеться 6 листопада на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, який вміщує 62 тисячі фанатів. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Наразі команда Маріно Пушича посідає 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 1 очком у 3 матчах.