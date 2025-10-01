Українська правда
Станіслав Лисак — 1 жовтня 2025, 21:07
Забарний вийде в основі ПСЖ на матч проти Барселони
Getty Images

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний розпочне матч 2 туру основної стадії Ліги чемпіонів проти Барселони в стартовому складі.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом на олімпійському стадіоні Монжуїк через проблеми з отриманням необхідних адміністративних документів для відкриття "Камп Ноу".

УЄФА

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Ліги чемпіонів.

Ілля Забарний розпочне вже третій поспіль матч в основі парижан. Напередодні матчу ЛЧ чинні чемпіони Франції здолали Осер у Лізі 1. Своїм дебютним голом у поєдинку відзначився й українець.

