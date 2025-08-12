Привид Інтера та Туна: вперше за 20 років Україна не буде представлена на груповому етапі Ліги чемпіонів

Виліт київського Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 поставив крапку у тривалій серії українських клубів у межах головного єврокубку.

Сьогодні, 12 серпня, Динамо не змогло перевернути хід протистояння із Пафосом у третьому відбірковому раунді. Команда Олександра Шовковського зазнала другої поразки (0:2) та вилетіла з Ліги чемпіонів.

Оскільки "біло-сині" були єдиними представниками України у Лізі чемпіонів, цей результат перервав 20-річну серію українських клубів.

Уперше з сезону-2005/06 на груповому етапі першого за статусом єврокубку не буде жодної української команди. Тоді у відборі грали Динамо та Шахтар, які не змогли пройти швейцарський Тун та італійський Інтер відповідно.

Але зазначимо, що на цьому єврокубкова кваліфікація для столичного колектива не завершилася. Він вилетів до Ліги Європи, де у раунді плейоф зустрінеться з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

На даній стадії до Динамо може доєднатися Шахтар. Команда Арди Турана зіграє з турецьким Самсунспором, якщо зможе пройти грецький Панатінаїкос у третьому раунді кваліфікації. Перша гра команд завершилася нульовою нічиєю. Матч-відповідь пройде у четвер, 14 серпня. Старт поєдинку запланований на 21:00 за київським часом.