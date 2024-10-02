Трубін – у старті Бенфіки на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико

Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти іспанського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро.

Цього сезону у всіх турнірах голкіпер провів 8 поєдинків, у яких пропустив 6 голів. Трубін тричі зумів зберегти ворота "сухими".