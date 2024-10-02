Трубін – у старті Бенфіки на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико
Анатолій Трубін
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Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти іспанського Атлетико.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро.
Цього сезону у всіх турнірах голкіпер провів 8 поєдинків, у яких пропустив 6 голів. Трубін тричі зумів зберегти ворота "сухими".