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Трубін – у старті Бенфіки на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико

Руслан Травкін — 2 жовтня, 21:23
Трубін – у старті Бенфіки на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико
Анатолій Трубін
Getty images

Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти іспанського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро.

Цього сезону у всіх турнірах голкіпер провів 8 поєдинків, у яких пропустив 6 голів. Трубін тричі зумів зберегти ворота "сухими".

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Анатолій Трубін

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