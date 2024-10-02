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Шахтар – Аталанта: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Богдан Войченко — 2 жовтня, 10:33
Шахтар – Аталанта: відео голів матчу Ліги чемпіонів
ФК Шахтар
ФК Шахтар

У середу, 2 жовтня, донецький Шахтар прийматиме італійську Аталанту у межах другого туру революційного сезону Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", що вміщує у себе більше 60 тисяч вболівальників.

Стартовий свисток на гру пролунає о 19:45 за Києвом.

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Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.

Аталанта відеоогляд матчів Ліга чемпіонів Шахтар

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