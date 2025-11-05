Конте: Якби ми грали б, як Айнтрахт, то всі говорили б про італійське катеначо

Головний тренер Наполі Антоніо Конте вважає, що Айнтрахт зіграв у матчі Ліги чемпіонів проти італійської команди в їх стилі, а саме катеначо.

Про це італійський наставник заявив після гри, що завершилась з рахунком 0:0.

"Німецька команда добре засвоїла італійський стиль гри катеначо. Обережні? Скажімо, трохи занадто. Багато говорять про атакувальний футбол, про європейський футбол, і ми поважаємо всіх. Якби ми провели такий матч у Німеччині, всі б говорили про старий футбол, про контратаки і катеначо.

Ми намагаємося рухатися вперед у футболі і запропонувати щось європейське, щось, що стосується домінування в матчі. У нас були чудові нагоди, шкода. Але я не можу нічого сказати хлопцям за їхню відданість і дух", – підсумував Конте.

Зауважимо, що після 4 зіграних матчів Наполі розташувався на 21 позиції в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 4 очки. При цьому неаполітанці забили всього 4 м'ячі, а пропустили відразу 9.

Напередодні підопічні Конте зіграли в ще одну нульову нічию – проти Комо в 10 турі італійської Серії А.