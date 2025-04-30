Вітінья: ПСЖ міг забивати Арсеналу більше

Півзахисник ПСЖ Вітінья висловився про перемогу команди над Арсеналом в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.

"Дуже важливо було забити швидкий м'яч. Вся команда знала, що нам потрібно робити задля позитивного результату. Я радий не тільки перемозі, а й грі, яку ми продемонстрували. Ми гарно атакували та захищались, проявивши справжній командний дух. Це дуже важливо", – розповів португалець.

Корім того, Вітінья відзначив впевнену гру Джанлуїджи Доннарумми, який виконав декілька яскравих сейвів.

"Ми могли забивати більше, проте наш воротар виконав декілька дуже важливих порятунків. Дійсно неймовірних. На мою думку, рахунок 1:0 – справедливий, але потрібно завершити справу в Парижі", – резюмував Вітінья.

Зазначимо, що 25-річний футболіст став найкращим гравцем протистояння за версією УЄФА. Втім, після поєдинку Вітор віддав свою нагороду Доннаруммі.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 9 травня о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 30 квітня, відбудеться інший півфінальний двобій в Лізі чемпіонів – Барселона на своєму полі прийматиме Інтер. Стартовий свисток так само пролунає о 22:00.

Огляд матчу Арсенал – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".