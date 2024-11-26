Відомі коментатори матчів ПСВ – Шахтар та Ліверпуль – Реал

27 листопада Шахтар продовжить боротьбу в основному етапі Ліги чемпіонів гостьовим матчем проти ПСВ. Стартовий свисток на арені в нідерландському Ейндховені пролунає о 22:00 за Києвом. Водночас на "Енфілді" розпочнеться матч між Ліверпулем і мадридським Реалом.

Обидві ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та "MEGOPACK XL".

Матч ПСВ – Шахтар прокоментують Віталій Волочай та Вадим Шевякін. О 21:00 розпочнеться аналітична студія MEGOGO з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук’яненком, вона продовжиться у перерві та після гри. Запрошеними експертами стануть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Трансляцію поєдинку можна буде знайти в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", а також на каналі MEGOGO Футбол Перший. На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO

Коментаторами матчу Ліверпуль – Реал будуть Володимир Кобельков та Віталій Кравченко. О 21:40 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки". Трансляція буде доступна в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт" та на каналі "MEGOGO Футбол Другий".

Додамо, що Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці, здобувши 12 очок у 4 матчах. Реал йде в зоні плейоф з 6 балами. ПСВ набрав 5 пунктів, а Шахтар – 4.