Винний попередник: Моурінью прокоментував поразку Бенфіки від Челсі в Лізі чемпіонів

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про поразку команди від Челсі у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба турніру.

"Між матчами ми мали лише два дні, а тому не тренувались, а лише відновлювались. Ця поразка може стати базою для футболістів, оскільки ми могли повернутись додому з нічиєю.

Проблема не конкретно в цій поразці, а в програшу Карабаху. Навіть після гри з Челсі ми мали мати три очки, а тепер нам треба їх десь взяти. Команда добирає впевненості, ми дуже старались, але цього виявилось недостатньо. Але загалом у мене чудові враження від нашої гри", – розповів Моурінью.

Нагадаємо, у першому турі "орли" програли Карабаху 2:3, після чого клуб звільнив Бруну Лаже та призначив саме "Особливого" на посаду головного тренера.

Відео голу та огляд матчу між Челсі та Бенфікою доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше визначились оцінки Анатолія Трубіна та Георгія Судакова від Sofascore за матч проти "синіх".