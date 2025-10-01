Усе вирішив автогол на старті: огляд матчу Челсі – Бенфіка
Getty Images
Челсі мінімально переграв Бенфіку Анатолія Трубіна та Георгія Судакова в межах 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0 після автоголу Річарда Ріоса на 18 хвилині поєдинку.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів – основний етап
2 тур, 30 вересня
Челсі – Бенфіка 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 18 Ріос (автогол)
Нагадаємо, що Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців "орлів" у цій грі. Георгій Судаков отримав середню оцінку від SofaScore за матч з Челсі.