Усе вирішив автогол на старті: огляд матчу Челсі – Бенфіка

Челсі мінімально переграв Бенфіку Анатолія Трубіна та Георгія Судакова в межах 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0 після автоголу Річарда Ріоса на 18 хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів – основний етап

2 тур, 30 вересня

Челсі – Бенфіка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Ріос (автогол)

Нагадаємо, що Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців "орлів" у цій грі. Георгій Судаков отримав середню оцінку від SofaScore за матч з Челсі.