Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Усе вирішив автогол на старті: огляд матчу Челсі – Бенфіка

Станіслав Лисак — 1 жовтня 2025, 01:08
Усе вирішив автогол на старті: огляд матчу Челсі – Бенфіка
Getty Images

Челсі мінімально переграв Бенфіку Анатолія Трубіна та Георгія Судакова в межах 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0 після автоголу Річарда Ріоса на 18 хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів – основний етап
2 тур, 30 вересня

Челсі – Бенфіка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Ріос (автогол)

Нагадаємо, що Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців "орлів" у цій грі. Георгій Судаков отримав середню оцінку від SofaScore за матч з Челсі.

Бенфіка Ліга чемпіонів Челсі

Челсі

Трубін – серед найкращих, Судаков отримав посередню оцінку за матч Челсі – Бенфіка
Бенфіка Трубіна та Судакова поступилась Челсі, Галатасарай здолав Ліверпуль у 2 турі Ліги чемпіонів
Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Челсі
Моурінью – про матч проти Челсі: Я завжди буду "синім"
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів

Останні новини