Вінісіус: Банер фанатів Манчестер Сіті про Золотий м'яч додав мені сил

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор відреагував на банер, який фанати Манчестер Сіті вивісили перед початком матчу Ліги чемпіонів.

Слова 24-річного бразильця наводить ESPN.

Англійські вболівальники підготували до цієї гри величезний банер із зображенням Родрі, який тримає в руках Золотий м'яч.

На банері також був напис "Перестань плакати", звертаючись до Вінісіуса, який до самого дня церемонії вважався головним претендентом на нагороду.

Після поєдинку, який "бланкос" виграли з рахунком 3:2, Жуніор заявив, що цей банер додав йому мотивації.

"Я бачив банер. Але коли фанати суперника щось роблять, це завжди дає мені більше сил, щоб грати добре, і тут я зробив саме це. Сіті знає нашу історію, і все, що ми зробили в цьому змаганні", – сказав Вінісіус.

У матчі проти "містян" Вінісіус відзначився гольовою передачею на Джуда Беллінгема, чий удар приніс Реалу вольову перемогу. А ще раніше саме після удару самого бразильця, з яким впорався Едерсон, Браїм Діас зрівняв рахунок.

Нагадаємо, що цією перемогою королівський клуб встановив унікальне досягнення у межах Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, що Реал запропонував Вінісіусу новий контракт, проте гравець відхилив цю пропозицію.

Натомість агенти Жуніора встигли провести переговори з двома колективами, які зацікавленні у підписанні футболіста.