Вінісіус: Банер фанатів Манчестер Сіті про Золотий м'яч додав мені сил
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор відреагував на банер, який фанати Манчестер Сіті вивісили перед початком матчу Ліги чемпіонів.
Слова 24-річного бразильця наводить ESPN.
Англійські вболівальники підготували до цієї гри величезний банер із зображенням Родрі, який тримає в руках Золотий м'яч.
На банері також був напис "Перестань плакати", звертаючись до Вінісіуса, який до самого дня церемонії вважався головним претендентом на нагороду.
Після поєдинку, який "бланкос" виграли з рахунком 3:2, Жуніор заявив, що цей банер додав йому мотивації.
"Я бачив банер. Але коли фанати суперника щось роблять, це завжди дає мені більше сил, щоб грати добре, і тут я зробив саме це. Сіті знає нашу історію, і все, що ми зробили в цьому змаганні", – сказав Вінісіус.
У матчі проти "містян" Вінісіус відзначився гольовою передачею на Джуда Беллінгема, чий удар приніс Реалу вольову перемогу. А ще раніше саме після удару самого бразильця, з яким впорався Едерсон, Браїм Діас зрівняв рахунок.
Нагадаємо, що цією перемогою королівський клуб встановив унікальне досягнення у межах Ліги чемпіонів.
Раніше стало відомо, що Реал запропонував Вінісіусу новий контракт, проте гравець відхилив цю пропозицію.
Натомість агенти Жуніора встигли провести переговори з двома колективами, які зацікавленні у підписанні футболіста.