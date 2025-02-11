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Агенти Вінісіуса Жуніора провели переговори з двома клубами

Олег Дідух — 11 лютого 2025, 16:16
Агенти Вінісіуса Жуніора провели переговори з двома клубами
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Агенти вінгера Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора провели переговори з двома клубами.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, цими клубами були Аль-Хіляль із Саудівсткої Аравії та французький ПСЖ.

Переговори пов’язані з тим, що у Реала виникли проблеми з продовженням контракту з Вінісіусом. Першу пропозицію клубу гравець відхилив.

Якщо Реал так і не зробить Вінісіусу прийнятну для гравця пропозицію – бразилець почне предметно розглядати можливість зміни клубу. Його поточний контракт діє до літа 2027 року, зарплата становить 15 мільйонів євро на рік. Трансферна вартість 24-річного вінгера становить 200 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса 16 голів і 10 асистів у 29 матчах за Реал у всіх турнірах.

Аль-Хіляль ПСЖ Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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