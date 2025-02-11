Агенти Вінісіуса Жуніора провели переговори з двома клубами

Агенти вінгера Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора провели переговори з двома клубами.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, цими клубами були Аль-Хіляль із Саудівсткої Аравії та французький ПСЖ.

🚨🆕 #RealMadrid 🇧🇷

Vinicius Junior's agents have held talks with Al-Hilal and Paris Saint-Germain.



📝 If Real Madrid does not make a contract extension offer to the Brazilian star that meets their expectations, he may leave the La Liga giant. pic.twitter.com/SBqEngMRj9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 11, 2025

Переговори пов’язані з тим, що у Реала виникли проблеми з продовженням контракту з Вінісіусом. Першу пропозицію клубу гравець відхилив.

Якщо Реал так і не зробить Вінісіусу прийнятну для гравця пропозицію – бразилець почне предметно розглядати можливість зміни клубу. Його поточний контракт діє до літа 2027 року, зарплата становить 15 мільйонів євро на рік. Трансферна вартість 24-річного вінгера становить 200 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса 16 голів і 10 асистів у 29 матчах за Реал у всіх турнірах.