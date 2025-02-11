Годі лити гіркі сльози: фани Ман Сіті підготували банер під матч з Реалом

Фанати Манчестер Сіті готуються до знакової події перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала.

Перед початком гри вони планують вивісити особливий банер із зображенням Родрі, Золотого м'яча та відсилкою до хіта Oasis "Stop Crying Your Heart Out" ("Годі лити гіркі сльози").

Цей жест стане відповіддю на численні дискусії щодо того, чи заслуговує Родрі на Золотий м'яч, а також вкотре "зачепить" Вінісуса Жуніора та його фанатів.

This Rodri flag will be on display in the South Stand tonight just before kick off. 👀 @WeAre1894 pic.twitter.com/ta0gzFYJ9f — mcfc lads (@mcfc_lads) February 11, 2025

Нагадаємо, матч між Ман Сіті та Реалом відбудеться у вівторок, 11 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.