Годі лити гіркі сльози: фани Ман Сіті підготували банер під матч з Реалом
Фанати Манчестер Сіті готуються до знакової події перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала.
Перед початком гри вони планують вивісити особливий банер із зображенням Родрі, Золотого м'яча та відсилкою до хіта Oasis "Stop Crying Your Heart Out" ("Годі лити гіркі сльози").
Цей жест стане відповіддю на численні дискусії щодо того, чи заслуговує Родрі на Золотий м'яч, а також вкотре "зачепить" Вінісуса Жуніора та його фанатів.
Нагадаємо, матч між Ман Сіті та Реалом відбудеться у вівторок, 11 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.