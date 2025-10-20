Дембеле повернувся в заявку ПСЖ на матч проти Баєра

Парі Сен-Жермен оголосив заявку на матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра.

Про це повідомила пресслужба чемпіонів Франції.

Так, проти німецького колективу зможе зіграти Усман Дембеле, який не виходив на поле після травми у грі зі збірною України (2:0). Також до заявки ПСЖ потрапив й українець Ілля Забарний.

Нагадаємо, матч парижан проти Баєра відбудеться завтра, 21 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після двох матчів у Лізі чемпіонів ПСЖ має максимальну кількість очок та друге місце турнірної таблиці основного етапу. Раніше команда перемогла Барселону та Аталанту.

Напередодні колишній воротар ПСЖ оголосив про завершення кар'єри.