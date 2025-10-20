Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Дембеле повернувся в заявку ПСЖ на матч проти Баєра

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 13:18
Дембеле повернувся в заявку ПСЖ на матч проти Баєра
Усман Дембеле
Getty Images

Парі Сен-Жермен оголосив заявку на матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра. 

Про це повідомила пресслужба чемпіонів Франції.

Так, проти німецького колективу зможе зіграти Усман Дембеле, який не виходив на поле після травми у грі зі збірною України (2:0). Також до заявки ПСЖ потрапив й українець Ілля Забарний.

Нагадаємо, матч парижан проти Баєра відбудеться завтра, 21 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після двох матчів у Лізі чемпіонів ПСЖ має максимальну кількість очок та друге місце турнірної таблиці основного етапу. Раніше команда перемогла Барселону та Аталанту.

Напередодні колишній воротар ПСЖ оголосив про завершення кар'єри.

Ілля Забарний Ліга чемпіонів ПСЖ Усман Дембеле Баєр Леверкузен

Баєр Леверкузен

Бундесліга. Баварія здолала Боруссію Дортмунд, Лейпциг вдома переграв Гамбург
Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра
Журналіст назвав клуби Бундесліги, які проявляють інтерес до захисника київського Динамо
Боруссія Дортмунд розписала мирову з Лейпцигом, Баварія розгромила Айнтрахт у 6 турі Бундесліги
Баєр продовжив контракт з одним із ключових півзахисників

Останні новини