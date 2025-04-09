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Ексгравець Реала розкритикував Куртуа за пропущені голи від Райса

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 18:31
Ексгравець Реала розкритикував Куртуа за пропущені голи від Райса
Куртуа та Лунін
Getty images

Колишній гравець Реала Веслі Снейдер розкритикував голкіпера Тібо Куртуа за пропущені голи від Деклана Райса. Він вважає, що воротар неправильно вибудував стінку.

Слова Снейдера цитує AD.nl.

"Ця стінка була неправильно розташована для того першого голу. Гравець, який має робочу праву ногу, ніколи не повинен мати можливість обвести м'яч навколо стінки з такого кута. Це заборонено, але Райс мав цю нагоду.

Я також хотів би зробити зауваження щодо другого голу. Він був забитий з великої відстані. Ви бачите, як Куртуа робить крок вправо (перед ударом). Це пов’язано з невизначеністю після першого голу", – заявив Снейдер.

Нагадаємо, Реал зазнав поразки від Арсенала на "Емірейтс Стедіум" із рахунком 0:3. Суперкомп'ютер Opta тепер вважає "бланкос" аутсайдером у боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів. 

Арсенал (Лондон) Реал Мадрид Веслі Снейдер Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25

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