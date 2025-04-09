Ексгравець Реала розкритикував Куртуа за пропущені голи від Райса

Колишній гравець Реала Веслі Снейдер розкритикував голкіпера Тібо Куртуа за пропущені голи від Деклана Райса. Він вважає, що воротар неправильно вибудував стінку.

Слова Снейдера цитує AD.nl.

"Ця стінка була неправильно розташована для того першого голу. Гравець, який має робочу праву ногу, ніколи не повинен мати можливість обвести м'яч навколо стінки з такого кута. Це заборонено, але Райс мав цю нагоду.

Я також хотів би зробити зауваження щодо другого голу. Він був забитий з великої відстані. Ви бачите, як Куртуа робить крок вправо (перед ударом). Це пов’язано з невизначеністю після першого голу", – заявив Снейдер.