Снейдер виставив на продаж два призи з чемпіонатів світу

Легендарний нідерландський півзахисник Веслі Снейдер виставив на продаж два свої особисті призи.

Про це повідомляє TalkSport.

Йдеться про "Срібний м'яч" другому найкращому гравцеві чемпіонату світу 2010 року та про бронзову нагороду мундіалю 2014 року. Воно продаються на сайті Match Worn Shirt

"Це предмети, які мені дуже дорогі. Я вважаю чудовим, що можу поділитися цими моментами з футбольними вболівальниками, колекціонерами, які справді цінують історію, що стоїть за цими предметами", – заявив хавбек.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2010 Снейдер забив 5 голів і допоміг збірній Нідерландів вийти у фінал, де команда програла 0:1 Іспанії.

Минулого року син Снейдера Джессі підписав перший професійний контракт із Утрехтом.