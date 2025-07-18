Син Снейдера підписав свій перший професійний контракт

Син Веслі Снейдера Джессі підписав свій перший професійний контракт. 18-річний хавбек став гравцем Утрехта.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт Снейдера-молодшого з Утрехтом розрахований на три роки – до літа 2028 року. Джессі гратиме за молодіжну команду Утрехта U-21.

Він потрапив у молодіжну структуру Утрехта у 2022 році, перейшовши із DHSC Utrecht, у якому починав свій футбольний шлях і його батько. Після цього грав за юнацькі команди U-17, U-18 і U-19. Як і його батько, Джессі Снейдер виступає на позиції атакувального півзахисника.

Веслі Снейдер відомий, перш за все, за виступами за Інтер, Аякс і Реал Мадрид. Також захищав кольори Галатасарая, Ніцци і Аль-Гарафи.

Раніше Аякс продав у Кристал Пелес захисника Борну Сосу.