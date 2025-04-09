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Реал і Баварія серед аутсайдерів: суперкомп'ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 16:59
Реал і Баварія серед аутсайдерів: суперкомп'ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів

Після поразок у перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал і мюнхенська Баварія практично втратили шанси на прохід у наступний етап.

Так вважає суперкомп'ютер Opta.

Команда Карло Анчелотті на виїзді поступилася Арсеналу (0:3). Шанси "бланкос" на півфінал оцінюються в 4%. Opta віддає Реалу 1,1% на перемогу в турнірі.

Баварія вдома програла Інтеру. Шанси мюнхенського клубу на вихід у півфінал вищі – 17,4%. Opta також не сильно вірить, що німецький гранд зможе перемогти в Лізі чемпіонів – лише 3,4%.

theanalyst.com

Фаворитом на перемогу в турнірі вважається саме Арсенал – 28,4%. Більше 20% також отримали Барселона (22,4%) та Інтер (21,1%).

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два матчі 1/4 фіналу ЛЧ-2024/25. Чемпіон підготував анонс цих поєдинків. 

Арсенал (Лондон) Астон Вілла Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Інтер Ліга чемпіонів ПСЖ Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25 Opta Analyst

Реал Мадрид

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