Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона змінила позицію щодо Суперліги після реформи Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 3 жовтня 2025, 19:11
Барселона змінила позицію щодо Суперліги після реформи Ліги чемпіонів
Getty Images

Барселона позитивно оцінила зміни в УЄФА та більше не просуває ідею Суперліги.

Про це повідомляє RAC1.

Відносини між Барселоною та УЄФА значно покращилися. У клубі залишилася задоволеною останніми реформами Ліги чемпіонів.

Каталонці позитивно оцінили реакцію організації на вимоги щодо реформ, зокрема нову систему розподілу доходів, яка стала вигіднішою для учасників змагань.

У зв'язку з цим у Барселоні вважають, що наразі немає сенсу підтримувати створення нового турніру, навіть попри очікуване ще одне сприятливе судове рішення на користь Суперліги.

Старт Суперліги було заплановано на серпень 2021 року. Участь у турнірі повинні були взяти Реал, Барселона, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Арсенал і Тоттенгем.

Проте після низки рішень УЄФА Суперліга оголосила про призупинення турніру.

Нагадаємо, напередодні лідер Барселони Ламін Ямал зазнав ушкодження та вибув на два-три тижні.

Барселона Суперліга

Барселона

Ямал пропустить два-три тижні через пошкодження
Мама зірки Барселони запускає незвичний бізнес: за гроші зробить фото з фанатами та навіть повечеряє
Отримав сувору відповідь: Ямал епічно зганьбився через зухвалі висловлювання перед матчем з ПСЖ
Справу зроблено, – Забарний відреагував на перемогу над Барселоною в Лізі чемпіонів
Дуже прикро, – Де Йонг висловився про поразку Барселони від ПСЖ

Останні новини