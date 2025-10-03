Барселона змінила позицію щодо Суперліги після реформи Ліги чемпіонів

Барселона позитивно оцінила зміни в УЄФА та більше не просуває ідею Суперліги.

Про це повідомляє RAC1.

Відносини між Барселоною та УЄФА значно покращилися. У клубі залишилася задоволеною останніми реформами Ліги чемпіонів.

Каталонці позитивно оцінили реакцію організації на вимоги щодо реформ, зокрема нову систему розподілу доходів, яка стала вигіднішою для учасників змагань.

У зв'язку з цим у Барселоні вважають, що наразі немає сенсу підтримувати створення нового турніру, навіть попри очікуване ще одне сприятливе судове рішення на користь Суперліги.

Старт Суперліги було заплановано на серпень 2021 року. Участь у турнірі повинні були взяти Реал, Барселона, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Арсенал і Тоттенгем.

Проте після низки рішень УЄФА Суперліга оголосила про призупинення турніру.

