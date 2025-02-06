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У Лізі чемпіонів можуть відмовитися від овертаймів

Олег Дідух — 6 лютого 2025, 14:41
У Лізі чемпіонів можуть відмовитися від овертаймів
Getty Images

В УЄФА обговорюють відмову від овертаймів на стадії плейоф у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє The Guardian.

Така ідея покликана зменшити навантаження на гравців топ-клубів і календарі клубного сезону, який стає дедалі більш насиченим. Якщо ідея буде реалізована, замість двох овертаймів по 15 хвилин команди на стадії плейоф Ліги чемпіонів одразу визначатимуть сильнішого в серії пенальті.

Дана ідея все ще перебуває на стадії обговорення. Навіть якщо в УЄФА ухвалять рішення про її реалізацію – навряд чи це трапиться раніше 2027 року, коли завершиться нинішній цикл, на який уже продані телевізійні права на трансляцію матчів ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого тижня відбулося жеребкування раунду плейоф Ліги чемпіонів.

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