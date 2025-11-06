Фоден визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Філ Фоден
Getty Images
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляється на сайті УЄФА.
25-річний англієць відзначився дублем у матчі проти Боруссії Дортмунд (4:1). У голосуванні він обійшов нападника Галатасарая Віктора Осімхена, форварда Брюгге Карлуша Форбша та хавбека Арсенала Мікеля Меріно.
Зазначимо, що партнер по команді Фодена – Ерлінг Голанд встановив унікальний бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів
Після двох турів Реал є одним з лідерів турнірної таблиці етапу ліги, посідаючи четверте місце у турнірній таблиці з 10 очками в активі.