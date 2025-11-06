Фоден визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

25-річний англієць відзначився дублем у матчі проти Боруссії Дортмунд (4:1). У голосуванні він обійшов нападника Галатасарая Віктора Осімхена, форварда Брюгге Карлуша Форбша та хавбека Арсенала Мікеля Меріно.

1st: Phil Foden

2nd: Victor Osimhen

3rd: Carlos Forbs

4th: Mikel Merino



Foden takes Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Aii2tQNawd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2025

Зазначимо, що партнер по команді Фодена – Ерлінг Голанд встановив унікальний бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів

