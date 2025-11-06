Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Фоден визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 6 листопада 2025, 20:21
Фоден визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Філ Фоден
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

25-річний англієць відзначився дублем у матчі проти Боруссії Дортмунд (4:1). У голосуванні він обійшов нападника Галатасарая Віктора Осімхена, форварда Брюгге Карлуша Форбша та хавбека Арсенала Мікеля Меріно.

Зазначимо, що партнер по команді Фодена – Ерлінг Голанд встановив унікальний бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів 

Після двох турів Реал є одним з лідерів турнірної таблиці етапу ліги, посідаючи четверте місце у турнірній таблиці з 10 очками в активі.

Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Філ Фоден

Ліга чемпіонів

Найгірший з варіантів: ХІТ дізнався суперника у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Судаков – про поразку Бенфіки від Баєра: Не наш день
Тренер Карабаха – про сенсаційну нічию з Челсі: Вітаю усіх наших вболівальників
Бельгійський фанат-ентузіаст проїхав 1570 км на велосипеді до Мадрида, щоб подивитися матч ЛЧ
Гвардіола: Щоразу я приходжу на пресконференцію – Голанд б'є черговий рекорд

Останні новини