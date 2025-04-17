Райс та Лаутаро – у команді тижня Ліги чемпіонів

УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками матчей-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє UEFA Champions League.

Зазначимо, що у команду тижня не потрапив жодний гравець Реала та Барселони.

Команда тижня

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Захисники: Бенжамен Павар (Інтер), Езрі Конса (Астон Вілла), Якуб Ківьор (Арсенал), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Півзахисники: Майкл Олісе (Баварія), Паскаль Гросс (Боруссія Дортмунд), Деклан Райс (Арсенал), Джон Макгінн (Астон Вілла)

Нападники: Серу Грассі (Боруссія Дортмунд), Лаутаро Мартінес (Інтер)

Нагадаємо, за підсумками чвертьфіналів були визначені півфінальні пари турніру.