Райс та Лаутаро – у команді тижня Ліги чемпіонів
Лаутаро Мартінес
sempreinter.com
УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками матчей-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє UEFA Champions League.
Зазначимо, що у команду тижня не потрапив жодний гравець Реала та Барселони.
Команда тижня
Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
Захисники: Бенжамен Павар (Інтер), Езрі Конса (Астон Вілла), Якуб Ківьор (Арсенал), Нуну Мендеш (ПСЖ)
Півзахисники: Майкл Олісе (Баварія), Паскаль Гросс (Боруссія Дортмунд), Деклан Райс (Арсенал), Джон Макгінн (Астон Вілла)
Нападники: Серу Грассі (Боруссія Дортмунд), Лаутаро Мартінес (Інтер)
Нагадаємо, за підсумками чвертьфіналів були визначені півфінальні пари турніру.