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Енріке: Гра ПСЖ вимагає чіткого мислення та принципів

Олег Дідух — 6 травня 2025, 21:29
Енріке: Гра ПСЖ вимагає чіткого мислення та принципів
Луїс Енріке
ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала розповів про основні принципи гри своєї команди.

Іспанського фахівця цитує RMC Sport.

"Я не думаю, що якась одна ланка команди перевершує інші, і я вважаю, що це велике досягнення ПСЖ. Ми не з тих команд, які прораховують. Ми намагаємося повторювати один і той самий механізм матчу. Це нелегко і вимагає чіткого мислення та принципів.

Завтрашній матч буде важким. На папері це складно, але ми постараємося повторити те, що робили з першого дня. З тими якостями, які в нас є, я вважаю це перевагою", – заявив тренер.

Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у середу, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.

ПСЖ Арсенал Лондон Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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