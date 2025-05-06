Енріке: Гра ПСЖ вимагає чіткого мислення та принципів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала розповів про основні принципи гри своєї команди.

Іспанського фахівця цитує RMC Sport.

"Я не думаю, що якась одна ланка команди перевершує інші, і я вважаю, що це велике досягнення ПСЖ. Ми не з тих команд, які прораховують. Ми намагаємося повторювати один і той самий механізм матчу. Це нелегко і вимагає чіткого мислення та принципів.

Завтрашній матч буде важким. На папері це складно, але ми постараємося повторити те, що робили з першого дня. З тими якостями, які в нас є, я вважаю це перевагою", – заявив тренер.