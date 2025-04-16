Астон Вілла здолала ПСЖ, але вилетіла: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 15 квітня, Астон Вілла здобула перемогу над ПСЖ у матчі-відповіді чвертьфінальної стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25, проте вилетіла з турніру через поразку в першому матчі.

Огляд поєдинку

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, матч-відповідь, 15 квітня

Астон Вілла – ПСЖ 3:2 (1:2) – за сумою двох матчів 4:5

Голи: 0:1 – 11 Хакімі, 0:2 – 28 Мендеш, 1:2 – 34 Тілеманс, 2:2 – 55 МакГінн, 3:2 – 57 Конса.

Нагадаємо, що півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2024/25 визначаться завтра, 16 квітня.

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" Реал прийматиме Арсенал, а паралельно із цим у Мілані на "Джузеппе Меацца" Інтер зіграє з Баварією.