Нам потрібно грати більш командно, – Куртуа розкритикував гравців Реала за поразку від Арсенала

Воротар Реала Тібо Куртуа розкритикував гру своєї команди у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:2).

Слова 32-річного бельгійця наводить Marca.

Після розгромної поразки в Лондоні (0:3) "бланкос" мали створити диво та відігратися за рідних трибун. Але у команди Карло Анчелотті мало що виходило створювати попереду. В результаті цього вона програла і другий матч.

Суперник Андрія Луніна за місце у воротах Реала прийняв поразку від команди, яка їх перевершила.

"Зрештою, коли тобі призначають пенальті, якщо ти його відбиваєш, ти продовжуєш вірити. На початку ми створили небезпеку, фанати нас підштовхували, але Арсенал – це команда, яка добре захищається, вони організовані, вінгери і нападник повертають в оборону... У перерві ми відчували, що якщо заб'ємо перший гол, то протистоянн буде відкритим. Зрештою, вони знайшли перший гол, ми швидко зрівняли рахунок. Ти продовжуєш вірити, але у нас не все виходило попереду. Я не думаю, що (Давід) Рая мав зробити якийсь великий сейв. Ми програли команді, яка перевершила нас, і ми повинні з цим змиритися", – сказав Куртуа.

На думку бельгійського голкіпера, мадридцям не вистачило більш командної гри як у нападі, так і в захисті.

"Іноді треба бути самокритичним і дивитися на все уважно. Кожен повинен це робити. Я відчуваю, що ми команда, але нам потрібно більше грати командно, а не тільки індивідуально. Якщо проти Вінісіуса (Жуніора) чи Кіліана (Мбаппе) грають одразу двоє, то вони можуть один раз вирішити ситуацію один в два, але не п'ять разів. Ми не можемо завжди очікувати, що четвірка попереду проскочить повз трьох захисників і заб'є чудовий гол. Як команда, ми повинні краще атакувати і захищатися. Зрештою, Арсенал – це команда, яка добре захищається, добре організована, добре пресингує, і у неї важко знайти простір. Ми зробили багато навісів, але цього року у нас немає Хоселу, природного нападника попереду. Ми повинні ретельно проаналізувати, що ми можемо зробити краще. Попереду нас чекає довгий сезон, у нас є чемпіонат, кубок через десять днів, а потім клубний чемпіонат світу. Ми дякуємо вболівальникам. Думати про камбек було чудово, і я сподіваюся, що ми зможемо принести їм трохи радості в цьому сезоні".

У чемпіонаті Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від Барселони на чотири очки за сім турів до фінішу.

Нагадаємо, що головний тренер Реала Карло Анчелотті натякнув на свою можливу відставку після поразки від Арсенала.