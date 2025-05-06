Захисту Арсенала приготуватися: Дембеле зіграє в матчі-відповіді Ліги чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле зможе взяти участь у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Арсенала.

Про це повідомляє beIN Sports.

Дембеле не зміг дограти перший поєдинок цих команд через пошкодження. Існувала ймовірність, що він не встигне відновитися до гри в Парижі.

Але головний тренер французького колектива Луїс Енріке заспокоїв фанатів своєї команди – 27-річний футболіст буде готовий вийти на поле.

"Завтра Усман Дембеле буде доступний. Він тренувався з нами два дні поспіль", – сказав Енріке.

Нагадаємо, що матчі-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом, відбудеться завтра, 7 травня, в Парижі на "Парк де Пренс". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

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