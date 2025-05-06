Александер-Арнольд відмовився від суттєвого підвищення зарплати в Ліверпулі

Правий захисник поки ще Ліверпуля Трент Александер-Арнольд міг стати одним з найбільш високооплачуваних фулбеків світу.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 5 травня, 26-річний англієць повідомив, що він залишить "Енфілд" цього літа, коли закінчиться його контракт з мерсисайдцями.

За інформацією джерела, клуб намагався переконати футболіста залишитися та продовжити контракт. Розмови про нову угоду розпочалися ще минулого сезону, коли командою керував Юрген Клопп.

Переговори між Александер-Арнольдом і Ліверпулем під керівництвом спортивного директора Річарда Х'юза були "сердечними і конструктивними". Гравцеві запропонували значне підвищення зарплати, але навесні цього року клуб прийняв той факт, що його вихованець не підпише новий контракт.

Повідомляється, що якби Трент погодився на пропозицію "червоних", він став би одним з найбільш високооплачуваних фулбеків світу.

Все веде до того, що Александер-Арнольд продовжить свою кар'єру в складі мадридського Реала. Іспанський клуб хоче домовитися з Ліверпулем, щоб англійці відпустили футболіста до початку клубного чемпіонату світу.