Фінал Ліги чемпіонів може відбутися в США

Фінал Ліги чемпіонів може відбутися на території США до 2033 року.

Про це повідомляє The Independent.

За їхньою інформацією, УЄФА веде переговори з американською компанією Relevent Sports щодо глобальних прав на єврокубки у період з 2027 до 2033 року. Це може включати в себе і проведення фіналу турніру на території США. Ще у квітні минулого року повідомлялося про те, що УЄФА розглядає можливість відмовитися від заборони на проведення матчів єврокубків на інших континентах.

Компанія Relevent Sports належить Стівену Россу, власнику клубу НФЛ Маямі Долфінз. Росс уже тривалий час працює над проведенням великих європейських футбольних матчів у США.

Якщо УЄФА заключить угоду з Relevent Sports, то це означатиме кінець більш ніж 30-річної співпраці з TEAM Marketing. Ця компанія відповідала за все брендування Ліги чемпіонів, включно з гімном і музикальною темою турніру, а також знаменитим "зоряним" м’ячем.

Нагадаємо, у 2025 і 2026 роках фінали Ліги чемпіонів відбудуться в Мюнхені та Будапешті відповідно.

Вчора, 11 лютого, Реал у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Манчестер Сіті 3:2.