Важливо було позбавити суперника ініціативи, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Баварією

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі залишився задоволеним грою команди в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Коментар фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми можемо лише привітати хлопців. Це результат дійсно топ рівня. Втім, це не буде коштувати нічого, якщо ми не зможемо це повторити на "Сан-Сіро".

Я б хотів відзначити не стільки результат, скільки якість гри, яку ми продемонстрували. Баварія створювала дуже великий тиск, але ми змогли з цим впоратись та продемонстрували високого рівня футбол.

Важливо було позбавити суперника ініціативи та зберігати холодний розум. Інтер повністю заслуговує на похвалу", – розповів Індзагі.